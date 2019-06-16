“الحركة الشعبية” تشيد بتعاطي أمزازي مع احتجاجات طلبة الطب

هبة بريس ـ الرباط

ثمن حزب “الحركة الشعبية” مجهودات كل من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، وأنس الدكالي وزير الصحة ومن خلالهما الحكومة، لحل أزمة طلبة الطب.

وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ صادر عنه، إنه استمع لعرض تقدم به أمزازي حول الموضوع، وإنه ويساند كل المبادرات التي أقدم عليها الوزيران لحل هذا الملف.

ونوه البلاغ “بإسهام فريقه البرلماني في دور الوساطة لحل هذا الملف العالق، داعيا الطلبة وأوليائهم إلى إعمال الحكمة واستحضار مصلحة هذا القطاع الحيوي والانتصار للحوار كقاعدة لتجاوز هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد”.

وفي شق اخر ، اعتبرت “الحركة” أن المصادقة على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومجلس اللغات، ليس هدفا في حد ذاته لأن المعركة الحقيقية هي العمل الجماعي لمختلف المؤسسات، وفي صدارتها الحكومة، على أجرأة وتفعيل مضامين هذه القوانين بما يحقق الديمقراطية اللغوية والثقافية ببلادنا، عبر سياسة لغوية عمومية لصناعة مختلف السياسات العمومية، ومراجعة كل التشريعات والأنظمة المخالفة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتخصيص الاعتمادات الكفيلة بتنزيلها.

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