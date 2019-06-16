وجدة…الفيلم التونسي ” فتوى ” يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم

هبة بريس : أحمد المساعد

أختتمت مساء اليوم السبت 15 یونیو الجاري بمسرح محمد السادس، فعاليات الدورة الثامنة من مھرجان الفیلم المغاربي بوجدة، المنظم من لدن جمعیة “سیني مغرب”، تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “المغرب الكبیر موحد بسینیماه”، دورة السینیفیلي الراحل بنیونس برزاق (برزكي) “،بحضور أبرز نجوم الفن والسینما في العالم العربي.

خلال حفل الاختتام تم تكريم الممثلة التونسية فاطمة بنسعيدان ، والمخرج والممثل المسرحي المغربي محمد بنقدور، كما تم الإعلان عن اللأفلام الفائزة في صنفيها الطويلة والقصيرة( 18 فيلما ) عبر ثلاث لجان للتحكيم من لجنة الأندية السينمائية( دون كيشوط) ولجنة الأفلام القصيرة ولجنة الأفلام الطويلة.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

* جائزة الأندية السينمائية للأفلام القصيرة (دون كيشوط) برئاسة الناقد المغربي بوشتى المشروح

• فيلم ” حورية ” للمخرج المغربي أسامة عزي.

* لجنة التحكيم الافلام القصيرة (12 فيلم) برئاسة الإعلامي بلال مرميد :

• أحسن دور رجالي : هاشم بسطاوي (المغرب) فيلم ” قلق “.

• أحسن دور نسائي : فاطمة بنسعيدان – تونس (فيلم حورية)

• أحسن سيناريو : الفيلم الجزائري “point zéro”.

• أحسن إخراج : فيلم ” قلق “لعلي بنجلون (المغرب).

• جائزة لجنة التحكيم : فيلم “brotherhood” لمريم جبور.

• الجائزة الكبرى : فيلم حورية لأسامة عزي.

* لجنة تحكيم الافلام الطويلة( 6 افلام ) برئاسة الجزائري أحمد البجاوي :

• جائزة أحسن دور نسائي: مليكة بلباي لفيلم ” عرفان” ( الجزائر ).

• جائزة أحسن دور رجالي: يوسف عربي لفيلم” ولولة الروح” لعبد الإله جواهري(المغرب).

• جائزة لجنة التحكيم : فيلم” ولولة الروح ” لعبد الإله جواهري.

• الجائزة الكبرى : فيلم” فتوى” لمحمود بن محمود (تونس).

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