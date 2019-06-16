صفرو.. الدرك الملكي يوقف مرتكب جريمة قتل بشعة بالبهاليل

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالبهاليل وفي ظرف وجيز يوم أمس السبت في منتصف ليلة السبت – الأحد من وضع حد لمرتكبي جريمة قتل بشعة ببلدية البهاليل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة ” ب – أ ” مواليد 1991 بفاس يقطن بمنطقة مسيلة بالبهاليل بسبب شجار نشب بينهم.

ونقلت مصادر محلية أن خلافا وقع بين الطرفين بسبب المخدرات، قد تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف الجاني ( م – ف ) عازب من مواليد 1998 يبلغ من العمر (21)سنة من مدينة البهاليل، بعدما وجه طعنة قاتلة للهالك ( ب – أ ) من مواليد 1991 بفاس يقطن بمسيلة البهاليل على مستوى القلب لم تمهله طويلا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي بالبهاليل حلت بمكان الجريمة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، و تمكنوا من معرفة هوية الجاني الذي تم إيقافه من طرف رئيس مركز البهاليل للدرك الملكي وفريقه المحنك في محاربة الجريمة و قد تم الاستماع للمشتبه فيه في محضر قانوني واعترف بالمنسوب إليه وسوف يعرض على جنايات محكمة الإستئناف بفاس فور إنهاء مدة التحقيق معه .

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