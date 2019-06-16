طقس الأحد : اجواء حارة نسبيا مع تكون سحب ركامية

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع البلاد، فضلا عن انتشار سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ومن القطاع الجنوبي وأحيانا شرقية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة وستكون ما بين 13 و20 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 25 و31 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس، وما بين 31 و36 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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