هجمات حوثية جديدة تستهدف مطاري جازان وأبها في السعودية

هبة بريس - وكالات

أعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثيين باليمن أنهم نفذوا اليوم السبت (15 يونيو/ حزيران 2019) هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجيزان. وقال يحيى سريع، المتحدث باسم الجيش الموالي للحوثيين في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرات مسيرة”.

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات (كي تو). وأشار المتحدث باسم الجيش الحوثي إلى أن هذه العمليات “أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة”

وحتى الآن (مساء السبت)، لم يصدر التحالف الذي تقوده السعودية أي تعليق بخصوص هذه الهجمات، بينما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل أن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا استهدف مدينة أبها في جنوب غرب المملكة.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي قد ذكر في وقت سابق اليوم أن التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض في اليمن، شن ضربات جوية على الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت أنظمة للدفاع الجوي ومواقع عسكرية في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال بيان للتحالف العسكري، نشرته في وقت متأخر الجمعة وكالة الأنباء السعودية، إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار، مسيّرة، أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط”. ومدينة خميس مشيط قريبة من أبها وتضم قاعدة جوية رئيسية. وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

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