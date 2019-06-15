صفرو: شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة

ع محياوي – هبة بريس

تحول شجار بين شابين” بزنازة ” اليوم السبت 15 يونيو الجاري، بمدينة لبهاليل، إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وحسب مصادر محلية فان خلافا وقع بين الطرفين بسبب المخدرات، تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف الجاني ( م – ف ) عازب من مواليد 1998 يبلغ من العمر (21)سنة من مدينة البهاليل، بعدما وجه طعنة قاتلة على مستوى القلب للهالك ( ب – أ ) من مواليد 1991 بفاس يقطن بمسيلة البهاليل .

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي بالبهاليل حلت بمكان الجريمة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، فيما لازال البحث جاري لإيقاف الجاني و تقديمه للعدالة.

هذا، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

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