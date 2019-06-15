العثماني :” البيجيدي تعرض لحملات الترغيب بالمال وأحزاب تبيع الوهم للمواطنين”

هبة بريس - الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ان البيجيدي مستهدف من قبل خصوم ولوبيات، مؤكدا أن الحزب دخل للسياسة للمساهمة في الإصلاح بالتعاون مع الآخرين.

وأضاف العثماني، في كلمته بالملتقى الوطني لمنتخبات العدالة والتنمية الذي تنظمه منظمة نساء العدالة والتنمية، بشراكة مع مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، السبت 15 يونيو 2019 بالرباط، “نحن نصل بفضل أصوات المواطنين الصامدين أمام حملات التيئيس والتشويه والترهيب بالمال والوسائل غير المشروعة، ونحن من واجبنا أن نصمد معهم”.

وتابع قائلا “الشرفاء يصمدون في سبيل بلدنا ونحن نحاول أن نمارس العملية السياسية بشفافية ونزاهة ومقاومة”، وشدد على أن تدبير الشأن العام يحتاج إلى تضافر جهود وتعاون الجميع، قائلا “من يتنافس معنا بالطرق المشروعة وغلبنا بصحتو وهذه هي الديموقراطية ويجب أن تكون وفق قواعد شفافة”.

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