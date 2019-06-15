بركة :” تصوّر حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد يروم حفظ المال والتوزيع العادل للثروة”

هبة بريس من طنجة
أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحزب قدم تصورا متكاملا للمساهمة في وضع النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وقال بركة، في كلمة بمناسبة حفل تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة علال الفاسي، اليوم السبت بطنجة، إن الحزب قدما “تصورا شموليا متكامل الأهداف، هو بمثابة عرض سياسي تعادلي حول النموذج التنموي الجديد، يستمد مرجعيته من الفكر التعادلي والمقاصدي للزعيم الراحل علال الفاسي.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا التصور يقوم على عدة توجيهات تتمثل في “حفظ الأمن الروحي والوحدة الترابية والوطنية”، من خلال تعزيز تضامن الأمة ووحدتها، وتقوية قيم التضامن والتساكن والتركيز على القيم الجامعة للهوية الوطنية، التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة، والعمل على حماية المجتمع من التصدعات.
وتابع بركة أن التصور يروم أيضا “حفظ المال والتوزيع العادل للثروة”، كتوجيه ثان، عبر تشجيع روح المقاولة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواجهة نزعات الاحتكار والحد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتركيز على بناء مجتمع متوازن، مشددا على أن حزب الاستقلال “لا يمكنه إلا أن يواجه كل سياسة تؤدي لتعميق الفوارق الاجتماعية وتمس بالطبقة الوسطى وتضرب قدرتها الشرائية”.
وأضاف الأمين العام لحزب الميزان أن التوجيه الثالث يتمثل في “تعميم أسباب الكسب لإتاحة سبل الانتاج ووسائل الارتقاء الاجتماعي لكافة المواطنين”، من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على إحداث فرص الشغل وتقوية مهارات الشباب لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل، مؤكدا على أن “النموذج التنموي الجديد يقتضي الانتقال من مجتمع مبني على الواسطة والريع إلى مجتمع مبني على الحقوق المتاحة للجميع على قدم المساواة وتكافؤ الفرص”.
وشدد على أن النموذج الجديد يتعين، في المقام الرابع، أن يحفظ كرامة كل المواطنات والمواطنين، عبر وضع سياسات تستهدف الأسر الأكثر تضررا من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، وتقليص التفاوتات بين المناطق الجبلية وبالشريط الحدودي مقارنة مع الأقاليم الساحلية.
وسجل أن النموذج سيعمل أيضا على “حفظ العقل وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية”، والانتقال من نموذج يقوم على الاستثمار في البنيات والمنشآت إلى نموذج يقوم على تنمية القدرات والرأسمال البشري، داعيا إلى ضرورة “إرساء منظومة متكاملة ترتكز على قيم المواطنة، خاصة قيمة الاستحقاق وقيمة العمل
محمد
في 22:25
ربما يجهل ان حزب الاستقلال حكم المغرب لسنوات و كل مغربي يعرف كانت تفرق الامتيازات في عهده
زوزو
في 22:26
التوزيع العادل للثروة من منظوركم .ومن منظورى يجب محاسبة الامناء العامين لحزب الاستقلال بدءا بالراحل علال الفاسى من خلال احصاء ما جناه من ثروة لا الثورة ضد الفقر مرورا بعباس الفاسى وشباط وانتم كذلك . وقد نجد الغرائب والعجائب الملفوفة بالمال والاعمال التى قد تفاجؤنا نحن معشر الفقراء الذين يشعرون بالغثيان كلما بلغت ثروتهم لا ثورتهم المليون سنتيما التى قد لا يصلونها الا عبر القروض من مؤسسات خلقت لخنق الفقراء .
علي أو عمو
في 22:54
على السلطات المُتَحكِّمة رفع الحيف على الشعب المغربي من خلال تخفيض الأسعار لِتُلائم قدراته لشرائية ، فقد وصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية أدنى مستوياتها و الشعب المغربي لا يزال يشتريه بثمن جد مرتفع و قارٍّ لا يتغيَّر ، ارفعوا عنّا أيادي أرباب الشركات العملاقة أصحاب الامتيازات و القرارات الجائرة .. اخلقوا فرص الشغل للشعب فقد ملّ خطاباتكم الفجَّة التي لا تُراعي مشاعر المواطن الذي لا يثق بأيّ ” مسؤول ” كيفما كان لأن المراوغات و التضليل هو سيّد الموقف .. أين هو توزيع عادل ” للثروات ” الشعب المغربي لم يرَِ إلّا الرفع من الضرائب و الرفع من الأسعار و الرفع من سِنِّ التقاعد و الزيادة من المعاناة اللهم الامتيازات الممنوحة لأصحاب الحقائب في السلطات و المتحكِّمين في دواليب تسيير البلاد و العباد .. ثروات البرّ و البحر قد اندثرت و غابت عن الأنظار و لا أحد يدري مصيرها .
حبيب
في 23:22
اني احترمك يا سيد بركة وادا تكلمة عن توزيع الثروة ساقلل أدبي معك . في فرنسا الحزب اليميني المتطرف غير اسمه لكي يحمي الماضي المضلم وأنتم مادا فعلتم حتى ينسى المغاربة الماضي الأليم .
الحق
في 23:44
كما نشر كان الشعار المغرب لنا وليس لغيرنا اظن ان الحزب الذي ساق القطيع منذ الاسقلال الى ان انسحب كبيرهم الذي علمهم السحر من الحكومة في عهد بنكيران الذي نعود بالله من ذكر اسمه تم هضم نواياه ومنجزاته ولن يلذغ من الجحر مرتين الا ابله وما نشر عن اخر عظماء الحزب (شباط) في شان الثروات التي راكمها وزمرته دناسة لن يزيلها كما يقال (صابون تازة) دون نسيان المعارك بين الاخوة منها معركة الصحون…