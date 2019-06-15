السلفادور تقرر سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية

نُشر بتاريخ :  2019-06-15 - 21:38
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الحكومة السلفادورية، اليوم السبت، أن السلفادور قررت سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، ودعم الوحدة الترابية للمغرب.

وأعلنت الحكومة السلفادورية، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته السلفادورية، ألكسندرا هيل تينوكو، بحضور الرئيس السلفادوري السيد نجيب بوكيلي، أن “حكومة السلفادور تبلغ حكومة المملكة المغربية بقرارها سحب اعترافها بـ+الجمهورية الصحراوية+ وبقطع جميع الاتصالات مع هذا الكيان”.

 

وذكر البيان المشترك أن “هذا القرار سيتم إبلاغه للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية المعنية”.

وأكد البيان أن “حكومة السلفادور تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

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تعليق واحد

  1. Ali

    في 21:54

    صداع جديد للبوليزاريو و أسيادهم خاصة الجزائر و دولة الابرتهيد جنوب افريقيا. الله الوطن الملك

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