بقرار عاملي.. السلطات المختصة بالجديدة تدمر 15 قارب صيد بحري غير قانوني

أحمد مصباح – الجديدة

في الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت، عمدت السلطات بالجديدة إلى تدمير 15 قارب صيد بحري غير قانوني.

هذا، وعلمت الجريدة أن السلطات المختصة، ممثلة في المندوب الإقليمي للصيد البحري بالجديدة، ورئيس دائرة أزمور، وقائد قيادة اثنين شتوكة، وقائد الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة، وقائد القوات المساعدة، وقائد الوقاية المدنية، حجزت، تفعيلا للقرار العاملي، وفي إطار مراقبة قانونية قوارب الصيد البحري، 15 قاربا للصيد لا تتوفر على أية وثيقة تثبت قانونيتها. حيث استجمعتها اللجنة الإقليمية المختلطة في نقطة التفريغ “الحديدة”، الكائنة على مقربة من دوار “النجوم”، بالنفوذ الترابي لجماعة اثنين شتوكة، وقامت من ثمة بتدميرها في عملية انطلقت فجر اليوم السبت، في حدود الساعة الخامسة، واستمرت إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

إلى ذلك، فإن السلطات بالجديدة يتوخون من خلال هذه العملية المحكمة التحضير والتظيم، والتي مرت في ظروف جيدة، التصدي لقوارب الصيد تقليدية غير القانونية، التي يتم تصنيعها في محلات سرية محاذية للبحر، والتي من غير المستبعد أن تسخر في الاتجار بالبشر، وفي عمليات الهجرة السرية، أو في تهريب المخدرات، انطلاقا من شواظئ الجديدة، إلى عرض سواحل المحيط الأطلسي، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ضبط، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، على الشاطئ الصخري بتراب جماعة “اثنين شتوكة”، وتحديدا قبالة دوار “النجوم”، زورقا مطاطيا مقطعا، على متنه 4 رزمات (كوليات)، كل واحدة محملة ب25 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”.

ومن المحتمل أن تكون أمواج المحيط الأطلسي قد لفظت على الشاطئ الصخري، الزورق الذي قد يكون أصيب بعطب، قبل أن يغادره ربما تحت جنح الظلام، المهربون الناشطون في الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وتجري الضابطة القضائية لدى المركز القضائي، بتنسيق مع قسم التشخيص القضائي للدرك الملكي، الأبحاث والتحريات والخبرات، لتحديد مصدر المخدرات التي يرجح أنها كانت في طريقها، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، إلى القارة العجوز، عبر الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

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