عدم منح التأشيرة لشركات النقل الدولي للجهة الشرقية تدفعهم للافلاس

هبة بريس: أحمد المساعد

اشتكى أرباب الشركات الخاصة للنقل الدولي للجهة الشرقية بعدم منحهم تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي.

وحسب مراسلتين وجهتا لرئيس الحكومة ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ويتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، مفاده انه رغم استيفائهم لجميع الشروط، وكافة الوثائق المطلوبة، إلا أن القنصلية الفرنسية ترفض منحهم التأشيرة بحجج واهية وغير معللة ولا تستند على أي أسس قانونية معتمدة في ذلك على قانون 24 فبراير 2004 الذي يعتبر أن التأشيرة إمتيازا وليس حقا يعطى.

وتضيف الشكاية، أن القنصليات لم تلتزم بالقانون المنظم للنقل الدولي 61/99 الذي يهدف إلى تبسيط وتسريع عمليات المرور ، في الوقت أن شركات النقل الأوروبية تصول وتجول دون صعوبات، فالرفض الغير المعلل سبب لهم أضرارا مادية ومعنوية كبيرة، وما تلاها من أعباء واجبات كراء المحلات والضرائب والمصاريف، التي تؤدي حتما إلى الإفلاس إن استمر الحال على ما عليه.

وطالبت شركات النقل الدولي بجهة الشرق كل من رئيس الحكومة ووالي الجهة بالتدخل العاجل والقيام بالمعاينة وبحث مبدئي من أجل إتخاذ الإجراءات الواجبة والمتعينة قانونيا للعمل على منح التأشيرات دون تمييز.

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