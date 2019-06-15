هذه حقيقة اشهار ورقة “الطرد” من الاحياء الجامعية في وجه طلبة الطب

هبة بريس - الرباط

تناقلت عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اشهار ورقة “الطرد” من الاحياء الجامعية في وجه مجموعة من طلبة الطب والصيدلة من الاحياء الجامعية في حالة عدم اجتيازهم للامتحانات المقررة .

وحسب مصادر مطلعة فالامر لايتعلق باشهار ورقة الطرد وارغام الطلبة على مغادرة الاحياء الجامعية ، بل ان الطلبة في حالة تكرارهم للسنة لن يستفيدوا من السكن الجامعي الموسم المقبل وهو النظام الذي كان معمولا به سابقا والمتمثل في كون الطلبة لايستفيدون من السكن الجامعي في السنة السابعة التي يقضونها في التداريب داخل المراكز الاستشفائية

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت على أنها عازمة على ” التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل ” بخصوص مقاطعة طلبة الطب وطب الأسنان للامتحانات، بما في ذلك إعادة السنة أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، مشددة على أنه « لن تكون هناك سنة بيضاء ».

وقالت الحكومة، في بلاغ صحافي تلاه ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، بعد المجلس الحكومي الأسبوعي ليوم الخميس 13 يونيو الجاري، « إنها تتابع بحرس واهتمام شديدين المستجدات الأخيرة التي عرفتها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان »، مشيرا إلى أنها ” تتبنى كافة الاجراأت والمبادرات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة الواردة في الملف “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0