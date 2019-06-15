مراكش: 175 نقابي شاب يناقشون مستقبل قطاع الكهرباء بالمغرب

مراكش : هبة بريس

تحت شعار: « التكوين النقابي الجاد سبيلنا نحو التجديد الأمن، واستمرارية الجامعة كصمام أمان للحقوق والمكتسبات»، نظمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش) ،الملتقى الوطني للمندوبين النقابيين الشباب، وذلك يومي 14و15 يونيو بقرية الكهربائين بمراكش .

المنتدى أطره الكاتب الوطني محمد زروال وعرف مشاركة حوالي 175 مشاركة و مشاركا من الشباب النقابي بقطاع الكهرباء العاملين بمختلف أقاليم المملكة، كما عرف حضور جميع أعضاء المكتب الجامعي و بعض أعضاء الامانة الوطنية لإتحاد المغربي للشغل و بعض أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية ، بالإضافة إلى حضور المسؤولين على مختلف الاجهزة الاجتماعية بالمكتب.

وقد افتتحت أشغال الملتقى بكلمة الكاتب العام محمد زروال الذي أشار في كلمته إلى أن الملتقى الوطني للمندوبين النقابيين الشباب يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الرامي إلى تشبيب وتأطير مسؤوليها ومنخرطيها ضمانا لاستمرار العمل النقابي الجاد والمسؤول وتأصيله في صفوف شغيلة القطاع قصد الدفاع عنه و المؤوسسة العمومية .

وقد تميز الملتقى الوطني للمندوبين النقابيين الشباب الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب والإطلاع على المستجدات في قطاع الكهرباء والملف المطلبي، وموقف الجامعة من بعض الملفات و كذا الوقوف على أهمية الوحدة النقابية، تميز بالعرض الذي تقدم به الأستاذ سعيد خير الله عضو الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول : الحركة النقابية المغربية،الواقع والاكراهات، حيث تطرق في البداية إلى أهمية الشعار المرفوع من طرف الملتقى، مبرزا دور الشباب في استمرارية الجامعة ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن المقاربة النقابية للإصلاح تكون دائما متميزة، مما يتطلب من هذا الأخير التسلح بمجموعة من الكفايات المعرفية والعلمية والتواصلية والإستراتيجية وبناء العلاقات الأساسية التي تمكنه من الحوار و التواصل مالكا لمنهجية العمل النقابي المتكامل ،كما تطرق في كلمته إلى إشكالات و اختلالات العمل النقابي بالمغرب.

العرض الثاني بالملتقى بعنوان ” الخوصصة وضرب الخدمة العمومية بقطاع الكهرباء”

المحور الأول من تأطير محمد

بوراس عضو المكتب الجامعي.

كما ستستأنف في الفترة المسائية اليوم السبت 15 يونيو من الملتقى من تأطير الأستاذ أحمد العويسي

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