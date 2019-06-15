مول الكاسكيطة خارج أسوار سجن عين علي مومن بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس
غادر محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة، أسوار سجن عين علي مومن بسطات، بعد قضائه لعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافذة.
هذا وكانت”هبة بريس” سباقة الى التطرق لخبر اعتقال مول الكاسكيطة” من قبل النيابة العامة في وقت سابق حيث توبع آنذاك بتهم كثيرة منها الوشاية الكاذبة وبث ادعاءات ووقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص، والتشهير بهم، واهانة هيئة منظمة والتحريض على الكراهية والتحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، واهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا 292 ، 445، و447، و265و و263 من ق ج، والفصول 14و 64و 70 من قانون الصحافة، بعد أن تم تقديمه من قبل عناصر الضابطة القضائية بمدينة سطات في وقت سابق.
وقد عرف مول الكاسكيطة داخل الأوساط المحلية والوطنية، بالشخصية المثيرة للجدل التي تداول اسمها بشكل ملفت للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إثارته للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يوتيوبور متقاعد
في 21:45
كل معقد مصاب بالاكتئاب والأمراض النفسية المزمنة تجده ينثر لعابه في اليوتيوب وكلما اكثر من السب والشتم والعويل فسيحصد المزيد من الإعجاب ويكثر الإعجاب ويرتفع مستوى العويل والنباح ويتورط في جريمة ويجد نفسه وحيدا. شمر على ساعديك واشتغل وادرس واحصل على شهادة تقيك من عواقب الزمان .
علي أو عمو
في 21:51
كل من يُجهر بالحقّ *مآله السجن لإسكات صوته و تخويف كل من تسوِّل له نفسه فضح الواقع المغربي المزري سياسياً و اجتماعياً و في كلّ المجالات و الميادين .. لقد وعى المغاربة بكل ما يدور في الكواليس فلا داعِيَ للمقاربات الأمنية المتجاوز التي لا تُجدي نفعاً … لماذا لا يُحاسَب ” المسؤولون الكبار ” عن أفعالهم المعروفة لدى جميع المغاربة ؟
Irresponsables.
في 22:26
Le pouvoir doit comprendre qu’il fait vraiment fausse route. Les mafieux qui pillent les deniers publics sont engraissés et laissés en liberté, alors que les personnes qui essaient de dire la vérité sont emprisonnés. Vous en faites des martyrs et le peuple a compris toutes ces mascarades qui nuisent gravement à à la réputation du pays. Cessez de faire la politique de l’autruche en enfonçant votre tête dans un bac à sable.ce garçon est sorti plus grandit qu’avant. Une bande d’incompétents va bientôt doser l’oxygène que respire le citoyen. Réveillez vous, la famine organisée de tout un peuple