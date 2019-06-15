السودان.. إعلان موعد محاكمة البشير والتهم الموجهة له

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت (15 يونيو 2019) أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وقال للصحافيين في الخرطوم إن “الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، غير أنه لم يذكر تحديد يوم بدء المحاكمة. وأضاف “الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل”. ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الاراضي.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في إبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة مليون يورو (7.8 مليون دولار) و350 الف دولار، وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

وفي مايو، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.

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