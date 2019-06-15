توقيف 150 شخصا في إطار العمليات الأمنية لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا

هبة بريس -

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا، التي تم تنظيمها أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري، عن توقيف 150 شخصا، من بينهم 16 من الفتيات المترشحات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه تم ضبط 138 شخصا من الموقوفين في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش في الامتحانات، بينما تم ضبط 12 شخصا آخرين لتورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، حسب البلاغ، من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 111 هاتفا محمولا، و41 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، وساعة إلكترونية، وثلاثة أقمصة مجهزة بسماعات لاسلكية.

وفي نفس السياق، يضيف المصدر ذاته، أسفرت إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عن تشخيص هويات 81 شخصا ممن أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، والذين يجري حاليا تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.

وذكر البلاغ بأن هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، تندرج في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ القوانين ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

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