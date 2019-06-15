مصدر طبي ل”هبة بريس” حالة السائحة الالمانية مستقرة وتحدثت مع اطبائها

هبة بريس من طنجة

أفاد مصدر طبي ل”هبة بريس” أن حالة السائحة الالمانية التي تعرضت لاعتداء أمس الجمعة من قبل شخص يرجح مرضه النفسي ، مستقرة عكس مايروج على مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف المصدر ذاته أن المواطنة الالمانية تمكنت من الحديث مع اطبائها مباشرة بعدما استفاقت من العملية الجراحية التي اجرتها بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

واردفت ذات المصادر ان السائحة الالمانية غادرت مستشفى محمد الخامس في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في اتجاه مصحة خاصة بمدينة طنجة بعدما استقرت حالتها حيث تخضع هناك لعناية خاصة.

جدير بالذكر ان المصالح الامنية وبتنسيق من الاستعلامات العامة واعوان السلطة تمكنت في ظرف وجيز من توقيف منفذ الاعتداء على السائحة الالمانية باحد احياء مدينة طنجة حيث تبين ان المشتبه فيه “مريض نفسيا” .

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