برشيد..إحالة عصابة السرقات والمخدرات على القضاء

هبة بريس_ برشيد

أكدت مصادر هبة بريس، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية ببرشيد، أحالت على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات والاتجار في المخدرات.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيف المشتبه فيهم تم على مستوى السوق التجاري بالمدينة، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أخضعوا لها من حجز مدية كبيرة بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا، ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من نشاطهم الإجرامي، فضلا عن عدة هواتف نقالة.

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