عشرات الضحايا لنصب شركة سياحية مصرية

هبة بريس

يبدو أن الجهات المعنية بمصر والمغرب، لم تتحرك بعد للتنسيق فيما بينها لتوقيف نشاط شركة سياحية “وهمية” استغلت الحدث الكروي القاري ورغبة الجماهير في تشجيع منتخبهم الوطني، للنصب عليها والاساءة لصورة بلدهم.

مناسبة هذا الحديث، توصل هبة بريس، بشكايات جديدة لأشخاص مغاربة وقعوا ضحية لنصب شركة “دياموند مصر ترافل” للاسفار، والتي حصلت على مبالغ هامة منهم تحت ايهامهم بالاستفادة من عروض مغرية للتنقل الى مصر.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب شهادتي مواطن مغربي مقيم بفرنسا وآخر بمدينة تطوان تعرضا بدورها للنصب، الى اعلان الشركة المصرية “دياموند مصر ترافل” عن تنظيم رحلات كاملة الى دولة مصر لحضور مباريات كرة القدم، الخاصة بكأس افريقيا.

وأفاد ذات المشتكيين، أنهما تواصلا مع مسؤولي الشركة التي يوجد مقرها بمصر، للاستفادة من العرض المذكور للسفر وتشجيع أسود الأطلس بالحدث الكروي الافريقي المنتظر، حيث طالبتهما هذه الأخيرة، بدفع نصف المبلغ المعلن عنه، قبل السفر، ثم دفع النصف الباقي بعد الوصول الى مصر.

وتابع المشتكيين، أنهما قاما بتحويل المبلغ المالي المطلوب عبر وكالة معروفة لتحويل الأموال، الى مسؤول الشركة المصرية، غير أنهما تفاجآ بمطالبتهما بتحويل الباقي مقابل السفر وفي أقرب الآجال.

وأكد المشتكيين، أنهما حاولا التفاهم مع الشركة وتذكيرها بشروطها السابقة للاستفادة من العرض المعلن عنه، والالتزام به، أو اعادة نقودهما، غير أن مسؤوليها رفضوا تنفيذ أي من الحلول المقترحة،لافتين أنهما ربطا الاتصال بعدها بالفنادق المذكورة في الاعلان، والتي نفت وجود أي حجوزات باسم وكالة الاسفار المعنية، ليكتشفا وقوعهما ضحيتي عملية نصب خطيرة.

هذا ويطالب الضحايا المصالح المعنية بضرورة التدخل لوقف أنشطة الشركة المذكورة التي تسيء لصورة بلد الفراعنة تزامنا وتنظيمها لحدث كروي قاري هام

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