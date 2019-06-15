فاس.. إيقاف مروج الإكستازي بالسد القضائي قادما على متن حافلة للمسافرين

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1490 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي، علاوة على وهاتف نقال مبلغ مالي يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المترتبة عن ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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