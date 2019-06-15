قتلى وجرحى بتفجيرين في مقديشو

هبة بريس - وكالات

تسبب تفجير قنبلة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسب ما أكدته مصادر طبية.

ولم يخلف التفجير الثاني الذي وقع في طريق رئيسي يؤدي إلى مطار العاصمة أي ضحية.

وأكدت “فرانس برس” مقتل 8 أشخاص بعد سماع دوي انفجاريين قويين فصلت بينهما دقائق معدودة.

وقالت نائبة قائد الشرطة الصومالية، زكية حسين، إن رجال الأمن اعتقلوا سائق سيارة مفخخة قبل تفجيرها، مشيرة إلى أن التفجير الثاني تسبب في أضرار مادية فقط.

وتشهد العاصمة الصومالية من وقت لآخر عمليات تفجير تتبناها “حركة الشباب”، حيث شهدت في مارس الماضي سلسلة تفجيرات راح ضحيتها 15 شخصا، كما أعلنت “حركة الشباب” مسؤوليتها عن العملية التي استهدفت مقر وزارة العمل.

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