الجزائر.. استدعاء شكيب خليل للمثول أمام قاضي التحقيق

نُشر بتاريخ :  2019-06-15 - 16:47
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

استدعي وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا حيث يواجه تهما ثقيلة بالفساد، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية جزائرية.

وحسب المصادر ذاتها فإن شكيب خليل الذي شغل منصب المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية للنفط، سيعرض أمام القضاء إلى جانب مسؤولين آخرين مطلع الأسبوع المقبل.

ويواجه خليل تهما تتعلق بـ”مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين”، حسب ما ورد في بيان سابق للمحكمة العليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بعد شهرين من الحريق.. إحياء أول قداس في نوتردام بباريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي، بعد ظهر اليوم السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر…