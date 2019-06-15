رسميا ..توقيف المعتدي على السائحة الالمانية وترجيح “مرضه النفسي”

اس . بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف المشتبه فيه المتورط في تعريض مواطنة ألمانية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، وينحدر من مدينة كلميم، وأنه يقيم بصفة مؤقتة بمدينة طنجة بمنزل شقيقه، بينما ترجح المعطيات المتوفرة في هذه المرحلة من البحث أن المعني بالأمر يعاني من أعراض نفسية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في الجريمة، وهو عبارة عن سكين متوسط الحجم، فضلا عن ضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه ساعة ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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