روما .. إعطاء الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية لمبادرة “الشباك الوحيد”

هبة بريس

أعطيت أمس الجمعة بروما الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية لمبادرة “الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم”، التي تروم تقوية وتعزيز المواكبة الإدارية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا وتوجيههم والنهوض بأوضاعهم والتي من المقرر أن تشمل كل المدن التي تحتضن القنصليات العامة بإيطاليا.

هذه المبادرة، التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور القنصل العام المغربي بروما والعديد من المسؤولين إلى جانب العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين، الذين توافدوا للاستفادة من خدمات الشباك الوحيد الذي يشرف عليه وفد من وزارة الجالية.

ويحظر في هذه التظاهرة عدد كبير من القطاعات الحكومة، ومن بينها وزارات الداخلية والعدل والتجهيز والنقل والسكنى والتعمير والمحافظة العقارية ومديرية الضرائب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمارك والضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0