الرقم الاخضر يطيح بدركي تسلم رشوة 1000 درهم ببني عامر

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر جيدة الاطلاع أن دركيا يشتغل بمركز كازيط ببني عامر جماعة العامرية دائرة القلعة بني عامر، ألقي عليه القبض متلبسا بحيازة رشوة قيمتها 1000 درهم بمكتبه.

وحسب نفس المصادر، فقد اقدم شخص ينحدر من دوار أولاد حمادي بجماعة الدشرة إلى نصب كمين محكم للدركي بعدما اتصل بالرقم الاخضر للإبلاغ عن مطالبته بتقديم رشوة من طرف الدركي، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد أعطي الضوء الاخضر للمشتكي لربط الاتصال بالدركي لتسليمه المبلغ المطلوب.

كما انتقل نائب وكيل الملك انتقل شخصيا إلى عين المكان حيث ضبط الدركي متلبسا بحايزة الرشوة بعدما وجد المبلغ على مكتبه، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث قبل أن يُحال على الدالة لتقول كلمتها في حقه.

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