إعتقال ثلاثيني اعتدى جنسيا على طفلة بزاكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

(صورة تعبيرية)

في المجتمع الزاكوري المحافظ ، وقعت جريمة إعتداء جنسي يوم أمس الجمعة 14 يونيو ، على طفلة لم تتعدى ربيعها الخامس.

فقالت مصادر الجريدة، أن الطفلة كانت تلعب مساء أمس الجمعة ، أمام منزل عائلتها الكائن بدوار ملال ضواحي مدينة زاكورة، ليقترب منها رجل مجهول، مستدرجاً إياها لمكان مظلم لتنفيذ نزواته الجنسية.

وبعد إختفاءها، تم إخبار المركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة، بالواقعة، وبعد ستة ساعات من البحث عن الجاني، تم إعتقاله و وضعه تحت تذابير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وقد تم احالة الجاني صباح اليوم السبت 15 يونيو، على انظار الوكيل العام للملك بإستئنافبة ورزازات، من أجل ايداعه السجن الاقليمي، في انتظار بداية محاكمته بالمنسوب له .

فيما تخضع الطفلة للعلاج النفسي مما تعرضت له من اعتداء من أدمي وحشي، أغضبت جريمته المجتمع الزاكوري المحافظ.

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