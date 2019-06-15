أهم المشاريع المصادق عليها بإقليم مولاي يعقوب

ع محياوي – هبة بريس

إنعقد بمقر إقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس 13 يونيو 2019، تحت إشراف عامل إقليم مولاي يعقوب، الإجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية قصد الدراسة والمصادقة على كل من المشاريع المقترحة في إطاربرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة و برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة .فيما يلي لائحة أهم المشاريع المصادق عليها :

إصلاح وتجهيز المراكز الاجتماعية المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية وتحسين العرض الحالي للمراكز بكلفة 1455000 درهم

دعم الإدماج الاقتصادي للسجناء السابقين بدون موارد في إطار شراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بكلفة 300000 درهم

تجهيز المراكز الصحية التي تتوفر على دور الولادة بمعدات طبية بكلفة 580000 درهم

اصلاح وتجهيز قاعات بالمراكز الصحية التي تتوفر على دور الولادة لاستغلالها كفضاءات “للأمهات” خاصة بالتوعية و التحسيس و نشر الممارسات الجيدة بكلفة 430000 درهم

تجهيز المراكز الصحية بألواح شمسية وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية بهدف الحفاظ على لقاحات الأطفال عند الانقطاعات المباغثة للتيار الكهربائي ب كلفة 84000 درهم

تنظيم حملات طبية وتحسيسية لفائدة النساء و الأطفال بالإضافة الى اقتناء مستلزمات مخبرية خاصة بالنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة بكلفة 200000 درهم

اقتناء أربع حافلات للنقل المدرسي بكلفة 1680000 درهم

إصلاح وتجهيز دور الطالبة ب: رأس الماء، عين الشقف، عين قنصر بكلفة 1780000 درهم

دعم مصاريف تسيير دار الطالب والطالبة مولاي يعقوب بكلفة 150000 درهم

اقتناء حافلة للنقل لفائدة تلاميذ الاقليم لتسهيل الولوج للأنشطة ذات الحمولة الرياضية والثقافية و الفنية بكلفة 340000 درهم بالإضافة إلى اقتناء جوائز لفائدة تلاميذ المستويات الاشهادية المتفوقين (السادس والتاسع أساسي) بكلفة80000 درهم

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