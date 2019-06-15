رونار يغير البرنامج الاعدادي للمنتخب الوطني المغربي

هبة بريس - القسم الرياضي

قام المدرب هيرفي رونار إجراء تعديلات على برنامج استعدادات المنتخب الوطني لمنافسات دوري أمم إفريقيا , حيث سينتقل الأسود إلى مصر مباشرة من مراكش بعد المباراة الودية التحضيرية أمام منتخب زامبيا.

وكان مقررا أن يعود المنتخب الوطني للمركز الوطني بمدينة سلا حيث كان يعسكر طيلة هذه المدة إلا أن الناخب الوطني هيرفي رونار قرر تعديل البرنامج.

ومن المرتقب أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في الـ21 من شهر يونيو الجاري، وسيواجه المغرب في أولى مبارياته منتخب ناميبيا يوم الأحد 23 يونيو.

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