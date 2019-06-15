درك الجديدة يحجز زورقا محملا ب”الشيرا” مهربة في إطار الاتجار الدولي للمخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

حجزت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، صباح اليوم السبت، زورقا محملا بالمخدرات المهربة في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وضبط المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، زورقا مطاطيا ذي محرك، جنح على الشاطئ الصخري، الكائن بتراب جماعة “اثنين شتوكة”، شمال عاصمة دكالة، وتحديدا قبالة دوار “النجوم”.

الزورق كان مقطعا، ولا يحمل أية بيانات تدل على هويته، وعلى متنه 4 رزمات (كوليات)، كل واحدة محملة ب25 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”.

ومن المحتمل أن تكون أمواج المحيط الأطلسي قد لفظت على الشاطئ الصخري، الزورق الذي قد يكون أصيب بعطب، قبل أن يغادره ربما تحت جنح الظلام، المهربون الناشطون في الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وتجري الضابطة القضائية لدى المركز القضائي، بتنسيق مع قسم التشخيص القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، الأبحاث والتحريات والخبرات، لتحديد مصدر المخدرات التي يرجح أنها كانت في طريقها، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، إلى القارة العجوز، عبر الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

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