بشرى لمشجعي “الأسود” .. رحلات جوية بأثمنة تفضيلية للتنقل الى مصر

هبة بريس

بهدف تمكين مشجعي أسود الاطلس، من حضور المباريات وتشجيع المنتخب في هذه البطولة التي ستجري أطوارها بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبل بالقاهرة، وقعت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، تهم وضع برنامج استثنائي للرحلات الجوية الرابطة بين الدار البيضاء والقاهرة.

وستمكن اتفاقية الشراكة، التي أشرف على توقيعها كل من وزير الشباب الرياضة رشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الخطوط الملكية المغربية عبد الرحيم عدو، مشجعي المنتخب من التنقل لحضور جميع المباريات بأثمنة تفضيلية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستبرمج الخطوط الملكية المغربية أكثر من 82 رحلة خلال الدور الأول لهذه التظاهرة، والتي ستجري من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز 2019، لتمكن أكثر من 7500 مشجع من مساندة أسود الأطلس بمصر، كما ستبرمج أكثر من 54 رحلة إضافية ستدعم الرحلات المنتظمة المبرمجة خلال هذه الفترة بين الدار البيضاء والقاهرة وعددها 18.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي، في تصريح لهبة بريس، أن اتفاقية الشراكة تعد الثالثة من نوعها بعد اتفاقيتي “الكوديفوار” و”روسيا”.

وأفاد الوزير، أت ثمن تذاكر السفر من الدار البيضاء الى القاهرة يبلغ 8000 درهم عادة، مشيرا الى أن المبلغ تم تقليصه الى 3000 أو 4000درهم ذهابا وايابا بمناسبة هذا العرس الكروي.

وأضاف الطالبي العلمي، أن الوزارة نسقت مع الجامعة لتخصيص تذاكر الدخول لحضور مباريات المنتخب الوطنب بمصر، بنفس عدد تذاكر الطيران، وذلك سعيا منها الى ضمان تنقل المشجعين في راحة وآمان أكثر.

هذا ويشار الى أن الرحلات التي ستمكن المشجعين من السفر لحضور المقابلة والعودة بعد انتهائها، يتم تسويقها بتعريفة قارة بقيمة 3000 درهم (شاملة لكل الرسوم)، أما الرحلات التي ستمكن المشجعين من حضور أكثر من مقابلة فتعرض بتعريفة قارة بقيمة 4000 درهم (شاملة لكل الرسوم).

وسيشرع في تسويق هذا العرض ابتداء من يوم السبت 15 يونيو 2019 من خلال قنوات التسويق الخاصة بالخطوط الملكية المغربية (الوكالات التجارية والموقع الإلكتروني ومراكز النداء) وكذا من خلال الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0