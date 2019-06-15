عاجل ..القاء القبض على منفذ الاعتداء على المواطنة الالمانية بطنجة (صور حصرية )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

افادت مصادر هبة بريس انه قد تم توقيف الشخص الذي اعتدى امس الجمعة على مواطنة المانية بواسطة السلاح الابيض ، بالمجمع الحسني بمدينة طنجة .

واضافت مصادرنا ان اعوان السلطة تحت اشراف قائد المقاطعة 24 مكرر قد تمكنوا من تحديد مكان تواجد الشخص المشتبه فيه والقاء القبض عليه داخل شقة بالمجمع الحسني حيث تم اخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان.

واردفت مصادرنا انه يجري في هاته الاثناء البحث عن السلاح الابيض الذي نفذ بواسطته المشتبه فيه اعتداءه على المواطنة الالمانية ، وهو الاعتداء الذي خلف استنكارا كبيرا .

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4