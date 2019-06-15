حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة السعيدية

هبة بريس : وجدة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة رأس كبدانة-السعيدية التابعة للمنطقة البحرية للناظور، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ للوزارة توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة أثبتت “وجود مواد بيولوجية بحرية سامة في الصدفيات بكميات غير طبيعية”.

وبناء على ذلك، أوصت الوزارة المستهلكين بالتزود على نحو حصري بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها بشكل عشوائي لا تتوفر على أي ضمانة للسلامة، ومن ثم فإنها “تشكل خطرا على الصحة العمومية”.

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