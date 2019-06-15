مكناس.. إيقاف قاتل صديقه بلباس نسائي بالمحطة الطرقية

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس ليلة أول أمس الخميس-الجمعة، من إيقاف شخص من مواليد 1990 يشتبه تورطه في جريمة قتل صديقه بحي روامزين قرب المدينة القديمة بمكناس .

وبحسب مصدر أمني ، فإن الضحية البالغ من العمر 29 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس، وتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بذات المستشفى لأجل التشريح الطبي .

وأوضح ذات المصدر، أن الضحية كان قبل الحادث، في جلسة خمرية رفقة الشخص المشتبه به، الذي تم إيقافه في وقت وجيز على مستوى المحطة الطرقية بمكناس متخفيا بلباس نسائي وكان ينوي الفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد تم الاحتفاظ المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه في محضر قانوني، حول المنسوب إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث مكثفة من أجل إيقاف كل من له صلة في هذه النازلة.

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