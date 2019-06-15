الصحراء المغربية .. الشيلي تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي

هبة بريس

أعربت الشيلي الجمعة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية وكذا لجهودها الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للحياة ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي بيان مشترك توج زيارة رسمية أجراها الجمعة إلى سانتياغو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أكدت الشيلي “دعمها لجهود الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا للجهود الجدية للمغرب و مخطط الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للحياة ونهائي” لقضية الصحراء.

وبهذه المناسبة، أطلع بوريطة الجانب الشيلي بآخر تطورات النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية ودعم المجتمع الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تشكل أساس حل واقعي وجدي وذي مصداقية كما توصف بذلك من قبل أحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزيارة رسمية إلى الشيلي الجمعة أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالبلد الجنوب أمريكي.

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