تفاصيل صفقة انتقال الحشادي لفيتوريال سيتوبال البرتغالي

نُشر بتاريخ :  2019-06-15 - 11:27
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن نادي فيتوريا سيتوبال،الممارس بالقسم الأول البرتغالي عن حسم تعاقده بشكل رسمي مع هداف أولمبيك خريبكة خالد حشادي في هذا المركاتو الصيفي.

اللاعب وقع على عقد مدته 5 سنوات مقابل مليون دولار اضافة لامتيازات السيارة والسكن , فيما حدد أجره الشهري مع الفريق البرتغالي في 10 ألف دولار ،وسيحصل الفريق الخريبكي على 800 ألف دولار و 200 ألف دولار للاعب

يذكر أن اللاعب الشاب بصم على موسم رائع مع أولمبيك خريبكة هذا الموسم ،بعدما نجح في تصدر قائمة هدافي ناديه ب 12 هدف بالرغم أن سنه لا يتجاوز 21 سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

خطأ يكلف برشلونة وباريس سانجرمان خسارة ميسي اليابان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، سبب فشل برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع المهاج…