تفاصيل صفقة انتقال الحشادي لفيتوريال سيتوبال البرتغالي

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن نادي فيتوريا سيتوبال،الممارس بالقسم الأول البرتغالي عن حسم تعاقده بشكل رسمي مع هداف أولمبيك خريبكة خالد حشادي في هذا المركاتو الصيفي.

اللاعب وقع على عقد مدته 5 سنوات مقابل مليون دولار اضافة لامتيازات السيارة والسكن , فيما حدد أجره الشهري مع الفريق البرتغالي في 10 ألف دولار ،وسيحصل الفريق الخريبكي على 800 ألف دولار و 200 ألف دولار للاعب

يذكر أن اللاعب الشاب بصم على موسم رائع مع أولمبيك خريبكة هذا الموسم ،بعدما نجح في تصدر قائمة هدافي ناديه ب 12 هدف بالرغم أن سنه لا يتجاوز 21 سنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0