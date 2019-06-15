خطأ يكلف برشلونة وباريس سانجرمان خسارة ميسي اليابان

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، سبب فشل برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو صاحب الـ 18 عامًا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كوبو تمت متابعته من قبل ريال مدريد وبرشلونة وسان جيرمان، ولكن الميرنجي كان الأسرع في التوصل إلى اتفاق بشأن ضمه.

وأشارت إلى أن برشلونة وسان جيرمان اعتقدا أن عقد كوبو الملقب بميسي اليابان مع نادي طوكيو ينتهي في يناير/ كانون ثان المقبل، كما هو مذكور على الموقع العالمي للانتقالات “transfer market”.

أما ريال مدريد فنجح في التفوق على برشلونة وسان جيرمان، والتوصل إلى اتفاق مع اللاعب مباشرة دون التحدث مع نادي طوكيو، لأن الميرنجي أدرك أن عقد كوبو ينتهي في شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت أن كوبو الذي وقع لريال مدريد لمدة 5 سنوات سيتقاضى 1.2 مليون يورو بعد الضرائب، كما أن اللاعب سيتواجد خلال الموسم المقبل مع فريق الكاستيا.

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