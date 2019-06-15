توزيع أجهزة المعلوماتية والسمعية البصرية لفائدة المؤسسات التعليمية ودور الشباب بالمدينة العتيقة لمراكش

ضاهر محمد – مراكش

شهد مقر ولاية مراكش آسفي يومه الجمعة 14 يونيو حفلا خصص لتوزيع مجموعة من الأجهزة المعلوماتية والسمعية البصرية لتأهيل عدد من الأندية البيئية للمؤسسات التعليمية ودور الشباب بالمدينة العتيقة لمراكش .

وقد أشرفت على الحفل السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والسيد كريم قسي لحلو والي الجهة بحضور كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش ورئيس مجلس جماعة المشور القصبة وممثل مجلس عمالة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش المدينة والكاتب العام للولايةواطر الوزارة ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية ، ومدراء المؤسسات التعليمية ودور الشباب ومؤسسات الحماية الاجتماعية والفاعلين الجمعويين في ميادين التربية البيئيةوممثلي وسائل الإعلام .

وفي كلمة بالمناسبة ذكر والي الجهة بأهمية هذا الحفل الذيبعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس يونيو من كل سنة، ويندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالمحافظة و الرفع من جودة البيئة لتأهيل و تتمين المدينة العتيقة بمراكش و التي تترجم أهداف الورش الكبير الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بإعطاء انطلاقته يوم 14 ماي 2018 و المتعلق ببرنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش.

وأكد ان استفادة المؤسسات التعليمية ودور الشباب من هذا المشروع هدفه هو وضع الركائز من أجل تحسيس مختلف شرائح المجتمع لا سيما لدى الفئات الناشئة بضرورة تبني سلوكيات إيجابية حول البيئة والتنمية المستدامة عبر توفير فضاءات مجهزة وتكوين المؤطرين بالنوادي البيئية لكسب رهانات تنمية بشرية وبيئية مستدامة.

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