الرئيس الشيلي يبرز أهمية تعميق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات

هبة بريس

شدد الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، الجمعة بسانتياغو، على أهمية تعميق التعاون بين بلاده والمغرب في مختلف المجالات.

وخلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أعرب بينيرا عن اهتمام بلاده بتسجيل تقدم في مجال التعاون الاقتصادي والرفع من تدفق تبادل السلع والخدمات مع المغرب، بحسب بيان للرئاسة الشيلية.

كما تطرق الرئيس الشيلي خلال هذا الاستقبال إلى أهمية تعميق التعاون الثقافي والطاقي وفي مجال التربية، يضيف البيان ذاته.

وأبدت الشيلي اهتمامها بمشاركة نشيطة للمغرب في مؤتمر المناخ المقبل “كوب 25” الذي ستحتضنه سانتياغو في دجنبر المقبل.

وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزيارة رسمية إلى الشيلي الجمعة أجرى خلالها مباحثات مع العديد من كبار المسؤولين بالبلد الأنديزي.

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