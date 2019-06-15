اجاكس يحدد سعر التخلي عن حكيم زياش

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن المقابل المالي الذي حدده فريق أياكس أمستردام الهولندي من أجل السماح برحيل لاعبه المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للتقارير، يسعى أياكس للحصول على أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، مقابل رحيل حكيم زياش هذا الصيف.

وكان اللاعب المغربي الدولي رفقة مجموعة من زملائه قد خطفوا الأنظار، خلال مشوار فريق أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، والتي وصل فيها الفريق الهولندي لنصف النهائي.

وانضم فرينكي دي يونج إلى برشلونة، بينما لا يزال هناك عدد كبير من الأندية في السباق للتعاقد مع ماتيس دي ليخت.

وتشير التقارير في هولندا إلى وجود معركة من أجل التعاقد مع زياش، الذي سبق أن جذب اهتمام آرسنال وليفربول.

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