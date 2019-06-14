هبة بريس تنفرد بكشف تفاصيل مقتل شاب دهسه خليجي بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

توصلت هبة بريس بمعلومات دقيقة من مصادر مطلعة تكشف تفاصيل مقتل شاب دهسه مواطن خليجي صباح الاثنين الماضي بمدارة المسيرة قرب محطة القطار بمراكش، بعد نشوب خلاف مروري مع المواطن الخليجي وابن شقيقة الهالك.

وتعود تفاصيل الحادث لصباح الاثنين الماضي، بعد توصل عناصر الدائرة الاولى باشعار من قبل قاعة القيادة والتنسيق بولاية امن مراكش تتعلق بوقوع حادثة سير عمدية على مستوى مدارة المسيرة بحي جيليز، حيث تم العثور على جثة الهالك المسمى (ي.ز)

ملقاة على الطريق بمحاذاة الطوار وتحمل جرحا بليغا على مستوى الرأس كما تنزف من الفم والانف.

وحسب نفس المصادر، فقد مكنت الابحاث المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بمساعدة الشهود الذين عاينوا واقعة مقتل الهالك من قبل المواطن الخليجي، من تحديد مكان تواجده رفقة فتاتين داخل فندق مصنف بحي السملالية.

واثناء توقيف المشتبه فيهم الثلاثة من داخل الفندق، عثرت عناصر الشرطة القضائية على كمية مهمة من المخدرات الصلبة والشيرا واقراص الهلوسة، كانو يتعاطون لها خلال الليلة التي عرفت وقوع حادث تصفية الهالك بالشارع العام.

واثناء البحث مع الوقوفين من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، اكدوا خلال الاستماع اليهم، احتسائهم لكمية من الخمر بالملهى الليلي (cash) الكائن بالحي الشتوي، وبعد الانتهاء من السهر غادرو في اتجاه الفندق الذي يقيمون فيه جميعا، ولدى وصولهم لمدارة المسيرة بحي جيليز دخل الاجنبي في خلاف مروري مع شاب يقود سيارة من نوع (رونج روڤر)

اعقب ذلك حضور خال الاخير الذي حاول التدخل، فعمد الاجنبي على دهسه بواسطة سيارته تم لاذ بالفرار رفقة الفتاتين.

وفي اتصال الجريدة بالمسؤولين عن الملهى الليلي (cash) لاستفسار حقيقة تواجد الخليجي رفقة الفتاتين داخل الملهى وتناولهم الخمر ليلة وقوع الحادث، اكد المسؤول الاداري عن المهلى، ان عناصر الامن قامت بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة ولم يتم وجود المعنيين داخل الملهى.

كما اكد نفس المسؤول ان الوقت قاد حان لكشف عن الشخص الذي يقف وراء الاساءة لمؤسسته وكذلك توريطه في ملف بعيد عنه كل البعد، كما اضاف ان تقته كبيرة في رجال الامن والقضاء.

ويتابع الخليجي بتهم القتل العمد مع سبق الاصرار، وحيازة واستهلاك مخدر الكوكايين واقراص الهلوسة والشيرا، وتسهيل التعاطي لها والفساد والتحريض عليه، والسكر العلني البين، فيما تتابع المومستين اللتين كانتا برفقة خلال ارتكاب الجريمة، بعدم التبليغ عن جناية، والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه، واستهلاك المخدرات واقراص الهلوسة، والسكر العلني البين.

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