فاس.. إيقاف مصنفين خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس المدينة، مساء أمس الخميس 13 يونيو الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية المتعددة في السرقة بالعنف و الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين.

وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداول بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري، والذي يوثق لجلسة خمرية يظهر فيها ثلاثة أشخاص يتباهون بحيازة أسلحة بيضاء وباستهلاك المخدرات الصلبة في وضعية تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيهم، حيث تم إيقاف اثنين منهم، فيما لازال البحث متواصلا من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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