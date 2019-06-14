عامل إفران يتفقد مشاريع التهيئة بأزرو ويتفاعل مع قضايا الساكنة

ع محياوي - هبة بريس

في إطار برامج التهيئة التي تشهدها مجموعة من الجماعات بالإقليم، وترسيخا لثقافة التواصل مع قضايا الساكنة، انتقلت لجنة تقنية إقليمية يترأسها عامل الإقليم السيد عبد الحميد المزيد اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، إلى مدينة أزرو التي تعرف حاليا عدة أوراش تهم تهيئة البنية التحتية لمجموعة من الأحياء، وكان مسجد التوبة بحي سيدي عسو أول النقطة التي وقف عليها العامل ، حيث دعا إلى الإسراع لاستكمال أشغال تهيئة جنابته وتحسين الفضاء الذي يتواجد به هذا المرفق الديني

وبعد ذلك وقف على فضاء للألعاب بنفس الحي وطلب من المصالح التقنية إعداد دراسة لتهيئة هذا الفضاء مع ضرورة تخصيص الحراسة للحفاظ عليه مطالبا الجمعية السكنية المساهمة بتحسس ساكنة الحي لعدم تخريب هذه المنشئات، وبنفس الحي وقف العامـل وأعضاء اللجنة على أشغال بناء مركز تجاري لفائدة الباعة المتجولين ، هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي خصص له مبلغ 1.7 مليون درهم مطالبا بضرورة تسريع وتيرة انجاز هذا المشروع، كما تفقد أيضا أشغال إحداث مركز أخر بحي ميموزا في إطار نفس البرنامج بمبلغ 4.5 مليون درهم .

ومن أجل تتبع سير بعض المرافق العمومية ذات البعد الإداري والاجتماعي وقف عامل الإقليم على سير العمل بمركز الهلال الأحمر بحي القشلة والذي تمت إعادة بنائه بمواصفات جديدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين الساكنة من الاستفادة من خدماته. نفس الزيارة شملت أيضا مركز سيدي عسو للكشف المبكر عن السرطان لدى النساء والذي تم انجازه أيضا في إطار الشراكة بين قطاع الصحة والتنمية البشرية. وبالمقاطعة الإدارية الثانية بأرزو شددا العامل على ضرورة توفير الظروف الملائمة لحسن استقبال المواطنين والاستفادة من خدمات هذا المرفق .

أما فيما يتعلق بمشاريع تهيئة البنية التحتية فقد تفقد العامل سير أشغال هيكلة الطرق والممرات التي تربط بين حي تيزي سيدي عسو والقشلة هذا المشروع الذي سيسهل حركية الولوج لهذه الأحياء. وكانت زيارة عامل الإقليم فرصة للاطلاع على المدينة القديمة ووضعية بعض المباني الآيلة للسقوط.

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