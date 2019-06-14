شجار بين صديقين يتسبب في مقتل شاب بشارع روامزين مكناس

خالد لعروسي ـ هبة بريس

تعرض شاب، مساء أمس الخميس 13/06/2019 على الساعة 11h30 ليلا، لطعنة على مستوى القلب بسكين كان بحوزة رفيقة صديقه وذلك قرب سينما مونديال بشارع روامزين أردته على الفور قتيلا.

وحسب عدة مصادر مقربة فالحادث وقع نتيجة مشاحنات لفضية عادية بين الصديقين تحول إلى معترك عنيف تدخلت على اثره الجانية التي كانت تمتلك أداة حادة مردية بذلك الهالك قتيلا في عين المكان.

وعلى أثر هدا الحدث تنقلت السلطات المحلية مرفوقة بمختلف الاجهزة لمواكبة تداعيات مسرح الجريمة في حين نقل الهالك إلى مستشفى محمد الخامس.

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