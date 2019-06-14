لزرق : تركيبة الحكومة خليط عجيب ..الجزء الاكبر غير معروف والاخر مجهول

هبة بريس ـ ع عياش

قال رشيد لزرق خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية ان “اعضاء حكومة العثماني في تركيبها خليط غريب عجيب من التقنقراط و السياسيين، الجزء الاكبر غير معروف نسبيا والآخر مجهول تماما حتى للمهتمين ”

واشار لزرق ان ” تكريس الجهوية الموسعة و ترسيم اللا تمركز يجعل عدد اعضائها مبالغ فيه، خاصة وان هناك عدد غير يسير من اعضاءها دخلوا للحكومة من منطق الترضيات الحزبية، لا يناسب تكوينهم مع القطاعات الموكولة لهم، مما جعل الشكوك مند تنصيب الحكومة، حول قدرتهم في قيادة قطاع وزاري، فما بالك تنزيل البرنامج الحكومي، الذي على أساسه نالت العثماني التنصيب البرلماني ”

واسترسل لزرق بالقول ” هنا يكفي العودة الى سيرهم الذاتية المنشورة، لخروج بخلاصة كون هذه التشكيلة يصعب عليها العطاء بالشكل الذي تفرضه المرحلة أو وفق الحد الادنى المطلوب.

و وكانت الحركات الاحتجاجية اختبار حقيقي، تأكد بالملموس ان هناك وزراء بدون قدرة شخصية و لا قدرة تدبيرية في مواجهة طوفان المشاكل والأزمات، ظهر انخفاض منسوب التضامن الحكومي و لو في حده الأدنى، و محدودية قدرة رئاسة الحكومة في حسم الاختلافات، مما يكشف ان عندنا حكومة بدون و عزف لحن واحد، من خلال تحمل المسؤولية السياسية، والتجرد من الذاتية و التراشقات السياسية والايديولوجية المكشوف، غاب منطق رجال الدولة الذي يفرض التحلي بقيم الوطنية الصادقة التي تعلي من مصلحة العليا وجعلها فوق كل اعتبار ”

وكشف الاخير ان ” عدد من الوزراء، تتابين اقوالهم مع افعالهم، حيث يصرحون تحت قبة البرلمان و في وسائل الاعلامي، بانخراطهم في البرنامج الحكومي، لكن على ارض الميدان لا اثر لاقوالهم ”

ودعا لزرق رئيس الحكومة ” الى التحلي بالحس الوطني العالي، وتقديمه لتعديل حكومي، بشكل واضح بعيدا عن منطق التسريبات والتسريبات المضادة حول المغادرة الوشيكة لهذا الوزير والقدوم القريب لآخر، بل ينبغي تعديل هيكلة الحكومة ككل بشكل يشكل يصالح بين التوجهات و الطاقم الحكومي لان التردد المبالغ فيه، يجعل الشلل يخيم على العديد من مرافق الادارة بانتظار الحسم الرسمي، في الاسماء الحكومية من سيبقى ومن سيغادر ”

وقال لزرق في تصريح لهبة بريس انه ” لحدود الان لازال منطق الانتظار و التردد المبالغ فيه، داخل الاغلبية الحكومية، التي تنهي اجتماعاتها بتراشق سياسي، بين هذا الحزب او ذاك، يحضر فيه منطق رفع الصوت، في الكواليس وخلف الابواب المغلقة ، بين اطراف التحالف الحكومي، تحركه دوافع سياسية، باتت مع مرور الوقت مكشوفة ومعلومة للجميع. لا منطق سوى المحاصصة الحكومية، يغيب فيه الحس العالي الذي تستحضر دقة المرحلة ”

وختم لزرق تصريحه بالحديث “لا يريد ان يفهم بعض اعضاء الحكومة و لا بعض اطراف الاغلبية ان تنصل ، هذا الحزب او ذاك من المسؤولية السياسية او تقاذفها، برمي الكرة لهذا الفريق او ذاك، او هذا القطاع او ذاك هو تصور ساذج، لان لا يمكن ان يكون هناك حزب او وزير ناجح، في الأغلبية مع حكومة فاشلة ”

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