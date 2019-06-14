ازمة طلبة الطب …ماء العينين تجلد حكومة العثماني بسبب “العدل والإحسان”

هبة بريس ـ الرباط

قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، إن اتهام الحكومة لجماعة “العدل والإحسان” بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج، هو انتقاص من شأن هؤلاء الطلبة وجعلهم مجرد قطيع.

وجاء في تدوينة فايسبوكية لماء العينين “أتابع موجة الاستنكار والتهكم والسخرية السوداء من بلاغ حكومي سمح لنفسه بذكر جماعة العدل والاحسان وتحميلها مسؤولية احتجاجات الطلبة الأطباء الذين انتقص البلاغ من شأنهم وجعلهم مجرد قطيع يتم توظيفه في معركة لاتعنيه”، مشيرة إلى أن بلاغ الحكومة جاء بـ” أسلوب التحدي وإذكاء التوتر بالتلويح بالرسوب والفصل عن الدراسة”، متسائلة في ذات التدوينة :“لست أدري ماهو الهدف الذي سيحققه بلاغ كهذا؟”

وشددت ذات البرلمانية على أن الوضع كله يدعو للكثير من الأسف”، مضيفة أنها لا تشعر أن هناك من يستطيع (البلاغ) تبنيه والدفاع عنه”.

وأثار الاتهام الذي وجهته الحكومة المغربية إلى جماعة “العدل والإحسان” بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب والصيدلة ومقاطعتهم الامتحانات بمختلف كليات الطب بالمغرب، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرت الجماعة موقف الحكومة “انحطاطا” و”استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع وبعقول الناس ووعيهم”.

واتهمت الحكومة، صراحة، جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب على الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات.

وجاء في بيان الحكومة الذي تلاه الناطق باسمها، أمس الخميس، في ندوة صحفية: “تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”.

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