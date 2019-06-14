بركان.. عامل الإقليم يجتمع بأعضاء جماعة السعيدية لرأب الصدع بين مكوناته

هبة بريس : أحمد المساعد

يعيش المجلس الجماعي لمدينة السعيدية حالة من البلوكاج، نتيجة اللاتوافق بين مكونات الفرقاء السياسيين مما جعل الدورات العادية المجلس تؤجل لعدة مرات دون مراعاة متطلبات الساكنة في جميع المرافق من إنارة عمومية والتدبير المفوض لقطاع النظافة وخاصة والمدينة مقبلة على استقبال المصطافين خلال فصل الصيف وما يلزمه من ترتيبات خاصة.

وفي هذا الإطار، من تتبع ومواکبة السلطة الاقلیمیة لعمل وسیر المجالس المنتخبة بإقليم بركان، ترأس محمد علي حبوها یوم الجمعة 14 یونیو الجاري بمقر العمالة اجتماعا حضره أعضاء وعضوات المجلس الجماعي بجميع مكوناته السياسية ( الاغلبیة والمعارضة).

حيث خصص اللقاء لمناقشة الأوضاع الحالیة التي تعیشه الجماعة الترابیة السعیدیة في ظل الصراعات والحزازات الحزبیة بین الاغلبیة والمعارضة والتي انعكست سلبا علی التسییر العادي لمرافق هذه الجماعة وتحول دون تحقیق التنمیة المحلیة والسیاحیة.

وطالب عامل الإقليم اعضاء المجلس الجماعي للسعیدیة بتجاوز الخلافات القاٸمة بینهم وفتح باب الحوار من أجل تسویة جمیع النقط العالقة في إطار تشارکي .

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