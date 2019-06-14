وزارة امزازي تعلن موعد إعلان نتائج اختبارات البكالوريا برسم دورة 2019

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، سيتم يوم 26 يونيو الجاري، وذلك بعد إجراء المداولات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين انطلقت بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمشاركة حوالي 44200 أستاذ(ة) للقيام بهذه العملية، مشيرة إلى أن نسبة الحضور في هذه الاختبارات بلغت 96.8 بالمائة لدى المترشحين الممدرسين، و56.7 بالمائة لدى المترشحين الأحرار.

وأبرزت الوزارة أن هذه الاختبارات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين الإداريين والتربويين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مسجلة أن هذه الدورة تميزت باعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة في 13 مسلكا، إلى جانب اتخاذ جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات هذه الفئة من المترشحين، وتميزت أيضا باجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية.

كما تمت خلال هذه الدورة، يضيف البلاغ، مواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تعرف هذه الظاهرة تراجعا سنة بعد سنة.

وبعد أن أشادت الوزارة بأجواء التعبئة التربوية لشركاء وفرقاء المدرسة المغربية وبانخراط نساء ورجال التعليم في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، وكذا بالدعم النوعي الكبير الذي تلقته من السلطات الأمنية في تأمينه ومن وسائل الإعلام في مواكبته، دعت الجميع إلى مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية من أجل ضمان نجاح باقي المحطات المقبلة لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

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