الفنانة المغربية ليلى بن حليمة تعرض أعمالها في نيويورك

هبة بريس ـ الرباط

تعرض الرسامة المغربية ليلى بن حليمة بعضا من اكثر لوحاتها إثارة وجاذبية في نيويورك بمعرض “Saphira & Ventura”

و يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في العاصمة الأمريكية حتى 30 يونيو وهكذا ، فإن ليلى بن حليمة ، التي تحسب لها العديد من المعارض في المغرب وأيضًا في أوروبا والشرق الأوسط ، لعبور المحيط الأطلسي لعرضها في الولايات المتحدة بعد 30 عامًا من العمل الفني تظل “خطوة منطقية”.

وتقول بنحليمة في تصريح صحفي ، على هامش معرضها الجديد: “بالنسبة لي ، كشف النقاب عن النقاب وتحدي الآخر لمناقشة موضوعات تتعلق بمهمات الحياة والمخاوف والآمال”. نيويورك.

وقالت ليلى التي تدير أيضا ورش عمل فنية وتدريبا على التقنيات الفنية: “منجذبة للغاية من العمل الاجتماعي مع الأطفال ، سيكون لي شرف إنشاء لوحات مع أطفال مغاربة يعيشون في الولايات المتحدة”. الفن.

و تضيف الاخيرة ” إن الفن الذي “يمنحنا الفرصة للتفاعل مع الآخرين ، ولإنشاء روابط ومقابلة أشخاص ، هو وسيلة ممتازة للاتصال وأداة علاجية أكثر فاعلية”.

وتعتبر ليلى بن حليمة الفن “وسيلة للتعبير العلاجي” و “توحيد الرابط بين البشر ، بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية الثقافية أو الدينية

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