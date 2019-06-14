بسبب أزمة طلبة الطب.. ” البام ” يجر أمزازي والدكالي للمساءلة

هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزيري الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد القرار الذي اتخذه طلبة كلية الطب والصيدلة بمقاطعة الامتحانات، التي كانت مبرمجة يوم 10 يونيو 2019، احتجاجا على عدم استجابة وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمطالبهم

وطالب الفريق، في ذات المراسلة، بعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزيري الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل دراسة موضوع تداعيات مقاطعة طلبة كلية الطب والصيدلة للامتحانات، وذلك في إطار المهام الموكولة للجنة القطاعات الاجتماعية، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب آباء وأمهات الطلاب، التي تحاور الوزارة نيابة عن الطلبة، قد دعت، في بيان لها، أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مقاطعة امتحانات 10 يونيو نتيجة ” عدم توفر الظروف الموضوعية والبيداغوجية لإجرائها ” داعية وزارتي التعليم العالي والصحة إلى الاستجابة لمطالب الطلبة الأطباء ذات الطابع الأكاديمي الصرف وإلى تحمل مسؤوليتهما.

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