اثمنة تفضيلة للجماهير المغربية من أجل التنقل لمصر

نُشر بتاريخ :  2019-06-14 - 19:54
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هبة بريس - القسم الرياضي

قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الخطوط الملكية المغربية و وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة بتوقيع اتفاقية ثلاثية من أجل توفير تذاكر طيران نقل للجماهير المغربية الى مصر لمتابعة مباريات المنتخب الوطني المغربي بأسعار في متناول الجميع.

وقد تم الاتفاق على تخصيص تذاكر سفر انطلاقا من الدار البيضاء باتجاه القاهرة بأسعار تفضيلية , حيث تم تحديد سعرها في 3000 درهماً بالنسبة للمشجعين الذين يودون متابعة المباراة والعودة ، بينما تم تحديد سعر التذاكر المفتوحة التاريخ للجماهير المغربية في سعر 4000 درهماً ذهاباً وإياباً، وهو ما سيشجع الجماهير المغربية على الاقبال بكل كبير على السفر لتشجيع الأسود.

واليكم البلاغ الكامل :

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